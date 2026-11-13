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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Perkins Rocha

"Hoy fueron 20 hombres, me parece exagerado para custodiar a una sola persona": reveladora entrevista de Perkins Rocha en NTN24

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Perkins Rocha habló en El Punto Clave de la Noticia de NTN24 sobre el asedio que la dictadura ha ejercido sobre él.

El abogado y prisionero político venezolano, Perkins Rocha, habló en El Punto Clave de la Noticia de NTN24 sobre el asedio que la dictadura ha ejercido sobre él en los últimos días cuando le pusieron mayor vigilancia a su vivienda para que no pueda recibir visitas.

María Constanza Cipriani, su esposa, denunció que los funcionarios policiales limitan el ingreso de visitas a la vivienda sin orden judicial que respalde el operativo. La denunciante exigió que se respete su derecho a decidir sobre su propiedad privada ante la ausencia de documentación legal que justifique la medida.

Rocha, asesor de María Corina Machado, cumple su condena bajo arresto domiciliario mediante la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico.

La dictadura extendió su detención por más de dos años sin que se haya modificado su situación judicial.

Perkins aseguró estar bien, pese a la presión de la dictadura y “después de toda la tensión de estas horas desde que la administración tutelada de Delcy Rodríguez creara un cerco entorno a mi casa, hoy fueron 20 hombres”.

El asesor jurídico de Machado señaló que estas acciones “mandan un mensaje de oscuridad”.

Sobre la transición política que espera el pueblo venezolano, Rocha se mostró escéptico:

“Esto que estamos viviendo no es una transición, este es un régimen residual que no quiere soltar los signos del poder”, dijo.

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