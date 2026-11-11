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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Pete Hegseth

Republicanos bloquean en el Congreso de EE. UU. el juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Guerra, Pete Hegseth-Foto EFE
Secretario de Guerra, Pete Hegseth-Foto EFE
El Congreso norteamericano frenó la iniciativa de destitución impulsada por sectores críticos frente a las operaciones militares en el extranjero, con el envío de la propuesta hacia un comité legislativo.

La mayoría republicana integrada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos bloqueó este martes un intento legislativo orientado a promover un juicio político en contra del secretario de Guerra, Pete Hegseth, motivado por actuaciones estratégicas recientes como el conflicto con el régimen iraní y la captura del dictador Nicolás Maduro.

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Con un resultado de 211 votos a favor frente a 204 en contra, la iniciativa legislativa determinó la remisión del expediente hacia el Comité Judicial, una acción procesal que en la práctica dilata y reduce las posibilidades de éxito de la medida de censura.

La propuesta procesal había sido impulsada por el legislador republicano Thomas Massie, representante por el estado de Kentucky y conocido crítico de la administración de Donald Trump, quien resultó ser el único parlamentario de su propia bancada en oponerse al traslado del caso al comité presidido por el congresista Jim Jordan.

“El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente. Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete”, expresó Donald Trump a través de su canal oficial.

Los cargos presentados formalmente contra el titular de Defensa incluyeron cuestionamientos sobre el inicio de operaciones bélicas y la destrucción de embarcaciones en el Caribe sin la autorización explícita del poder legislativo, con lo cual se mantienen abiertas las tensiones políticas de cara a la conformación de un nuevo Congreso con mayoría demócrata en enero.

Massie, abiertamente enfrentado a Trump, perdió las primarias de su partido en mayo, por lo que no pudo concurrir a las elecciones de medio mandato de la semana pasada y no formará parte del nuevo Parlamento que se constituirá en enero de 2027.

Sin embargo, el escenario político podría cambiar en los próximos meses si la nueva Cámara de Representantes en la que los demócratas contarán con una amplia mayoría de más de 250 escaños decide impulsar otro proceso de juicio político contra Hegseth una vez que asuma sus funciones constitucionales.

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A pesar de esta posibilidad, la eventual destitución del secretario de Defensa sigue siendo improbable, debido a que requeriría el respaldo de dos tercios de los escaños en el Senado, una mayoría de la que no dispone la oposición demócrata, lo que convierte cualquier proceso de acusación en un ejercicio principalmente político más que en una amenaza real para la permanencia de Hegseth en el cargo.

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