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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

noviembre 11, 2026
Por: Arturo McFields
En Haití hay demasiadas armas y demasiados liderazgos. En el terreno están las tropas de Bukele, Naciones Unidas, contratistas con drones, la policía, el ejército y miles de pandillas de todos los credos y colores. Una tierra de nadie.

Por: Arturo McFields

El multilateralismo ha muerto. Las acciones bilaterales en Haití y las unilaterales en Venezuela han demostrado que la OEA, la ONU, la CELAC y otras organizaciones multilaterales son incapaces e insolventes ante las crisis más agobiantes de nuestros días.

La crisis en Haití ha generado cansancio y frustración en la comunidad internacional. Ninguna superpotencia ha estado dispuesta a desplegar tropas sobre el terreno. Sin embargo, en marzo de 2024, el presidente de uno de los países más pequeños de las Americas dijo «Nosotros podemos arreglarlo».

Bukele ha surgido como una figura de relevancia mundial en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado. Transformó, lo que alguna vez fue el país más peligroso de las Américas, en la nación más segura del Hemisferio Occidental.

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En 2025, El Salvador logró un milagro, registró 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. En menos de una década dejó atrás cifras superiores a 100 por cada 100.000 habitantes. Un proceso imperfecto que le cambió la vida a millones.

En enero de 2025, El Salvador se sumó a los esfuerzos de seguridad de las Naciones Unidas en Haití. En octubre de 2026, cuatro técnicos de aviación fueron capturados por pandillas haitianas. El presidente Nayib Bukele exigió la liberación inmediata de los técnicos advirtiendo «Ya acabamos con las pandillas en El Salvador y también podemos acabar con ustedes».

Haití no es un país con pandillas en el sentido convencional. No. Cuenta con una coalición de criminales a escala nacional que opera de manera similar a un ejército, bajo el nombre de «Viv Ansanm» (Vivir Juntos).

La llegada de las tropas de Bukele ha traído un rayo de esperanza al pueblo haitiano, tras años de sufrimiento, muerte y abandono. Los soldados centroamericanos fueron recibidos con cánticos: «Somos Bukele», «¡Viva Bukele!».

Por su parte el presidente Trump le dijo “Haz lo que tengas que hacer”. El presidente de República Dominicana, Luis Abindaer, ofreció logística e inteligencia mientras el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé, expresó su agradecimiento total.

Bukele está cumpliendo la promesa. Desde la llegada de sus tropas, se bombardeó la mansión cuartel de la pandilla 400 Mawozo, se aniquiló a Mathias Saintil de la banda Boston y Wilson Joseph, el máximo cabecilla de 400 Mawozo solicitó auxilio a ONU.

La batalla épica de Bukele no es fácil. El líder salvadoreño puede destruir a los criminales, pero no existe un gobierno que recoja los destrozos o garantice mano dura para los culpables. Haití tiene un problema estructural. Es un estado fallido.

En Haití hay demasiadas armas y demasiados liderazgos. En el terreno están las tropas de Bukele, Naciones Unidas, contratistas con drones, la policía, el ejército y miles de pandillas de todos los credos y colores. Una tierra de nadie.

El secretario de Estado, Marco Rubio, lo dijo claro, hay que evitar confusiones y que se disparen entre si las tropas de la ONU con las de El Salvador. La falta de una cadena de comando y coordinación central es un tema fundamental que merece atención.

La operación de Nayib Bukele en Haití no es perfecta, pero para millones de haitianos y dominicanos, esto representa el primer soplo de esperanza real, en una tierra que parecía estar olvidada por Dios y por los hombres.

*Arturo McFields es un periodista en el exilio, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional (National Defense University) y del curso de liderazgo de Harvard.

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