Momentos de pánico se vivieron en una cancha de fútbol cuando se escuchó la explosión cerca de la escuela de carabineros en Cali

Otro atentado terrorista sacudió a la ciudad de Cali, en Colombia, en la noche del jueves, una fuerte explosión en inmediaciones de la escuela de carabineros, entre los sectores de Siloé y El Lido, al paso de una patrulla del grupo de operaciones especiales (GOES) de la policía metropolitana, sacudió nuevamente a la ciudad, capital del Valle del Cauca. Momentos de pánico y angustia vivieron decenas de ciudadanos, entre ellos varios niños, que se encontraban en una cancha de fútbol del suroccidente de Cali, justo cuando el fuerte estruendo del atentado terrorista en inmediaciones de la escuela de carabineros interrumpió abruptamente en medio de un encuentro deportivo.