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Tras acuerdo petrolero del régimen con Estados Unidos, en redes usuarios recuerdan cuando Delcy Rodríguez dijo que "más nunca Venezuela sería patio trasero de nadie"

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Fue en julio del año 2019 que Rodríguez pronunció dichas declaraciones.

Tras el acuerdo petrolero alcanzado por el régimen de Venezuela con Estados Unidos, en redes sociales, diversos usuarios recordaron cuando Delcy Rodríguez dijo que "Venezuela nunca sería patio trasero de nadie".

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Fue en julio del año 2019, durante la celebración de los 40 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que Rodríguez pronunció dichas declaraciones.

En ese evento, dirigiéndose al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rodríguez exclamó con firmeza: "Malas noticias, señor Trump. Más nunca seremos patio trasero de nadie. Váyase con su doctrina monroísta bien lejos".

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Ahora, tras la captura y extracción de Maduro, Rodríguez cambió completamente su narrativa frente al gobierno de la Unión Americana.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese orden de ideas, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

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Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y que supervisará los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".

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