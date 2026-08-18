Se reportan nuevos movimientos sísmicos en Colombia, Venezuela y España

La mañana del martes transcurrió en medio de una intensa actividad sísmica en varias regiones de América Latina y España.

En Colombia, en Istmina, Chocó, la misma zona del epicentro del terremoto de la semana pasada, a las 5:49 a.m. locales hubo un temblor de magnitud 3,4. Al lado de esa ubicación, en Docordó, hubo otro movimiento de magnitud 3,1.

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En Venezuela ocurrió un temblor de 4,0 en La Guaira el mismo martes a las 3:07 a.m. hora local, en la misma zona devastada hace dos meses por el doble terremoto.

También en México, en el Golfo de Tehuantepec, sobre el pacífico, fue sentido un fuerte sismo de magnitud 5,7.

Cabe resaltar que en Colombia y Venezuela no hay reporte de afectaciones adicionales.

Sin embargo, en España, ha habido varios sismos en la provincia de Granada, uno de ellos de magnitud 4,8, por lo que el monumento de la Alhambra tuvo que ser desalojado de turistas.

En esa misma región del sur de España, cabe resaltar, hubo un temblor de 5,0 en la madrugada del pasado sábado, sin daños de consideración.

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Los movimientos se producen en medio de una alta preocupación de ciudadanos alrededor del mundo por los recientes terremotos vividos en países como Venezuela, Colombia, Japón e Indonesia.