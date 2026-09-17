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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

De la Espriella anuncia que cuatro integrantes del Clan del Golfo se "sometieron a la justicia" y muestra imágenes de impactante arsenal que tenían

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
Con contundencia y paso firme avanza la ofensiva contra las estructuras criminales por parte del gobierno del presidente de Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que cuatro integrantes del grupo criminal del Clan del Golfo no tuvieron más opción que someterse ante el asedio del Ejército.

“Cuatro integrantes del grupo narcoterrorista Clan del Golfo, pertenecientes a la estructura Juan de Dios Úsuga, se sometieron a la justicia en Briceño, Antioquia, gracias a la presión ofensiva y de inteligencia de nuestro Ejército Nacional, en coordinación con el CTI”, afirmó De la Espriella en su cuenta en X.

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De la Espriella a su vez dio un parte sobre el armamento entregado por los cuatro detenidos.

“Entregaron una ametralladora, cuatro fusiles, 787 cartuchos, 16 proveedores, tres chalecos multipropósito y material de intendencia”, confirmo el mandatario de los colombianos.

El presidente indicó que este tipo de logros del Ejército entregan un mensaje directo a los criminales.

“El mensaje es claro para todos los narcoterroristas: sométanse a la justicia o enfrenten toda la fuerza legítima del Estado. No les daremos tregua”, aseveró el mandatario.

Con contundencia y paso firme avanza la ofensiva contra las estructuras criminales por parte del gobierno del presidente de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella.

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En las últimas horas, las autoridades también dieron a conocer la captura de Andrés Felipe Velásquez, alias “El Flaco”, en Medellín. De acuerdo con información oficial, este sujeto es señalado de ser el principal cabecilla de la estructura criminal “La Miel”.

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