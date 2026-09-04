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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Inflación en Venezuela

Mujer se hace viral en redes por exponer el precio del litro de leche en Venezuela: "Está muy cara; en Perú esto vale poco más de un dólar"

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer expone el precio del litro de leche en Venezuela - Fotos: X / EFE
Mujer expone el precio del litro de leche en Venezuela - Fotos: X / EFE
La señora se refirió a la distorsión de precios entre Venezuela y Perú, enfocándose específicamente en el costo de la bebida láctea.

Una ciudadana venezolana se hizo viral recientemente tras exponer el precio de la leche en los supermercados de su país.

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Puntualmente, la señora se refirió a la distorsión de precios entre Venezuela y Perú, enfocándose específicamente en el costo de la bebida láctea.

En su video, la mujer detalla que un litro de leche en Venezuela cuesta alrededor de $3 dólares, mientras que en Perú ese mismo producto básico se consigue por 4 soles (poco más de $1 dólar).

"3 dólares este litro de leche, no puede ser, señores, los precios están muy altos; esta es la más económica, porque las demás están en 4 dólares", dijo la mujer.

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Además, agregó: "4 soles (cuesta la leche en Perú, haciendo referencia al país al que migró antes de volver a Venezuela), un poquito más de un dólar, vean la diferencia".

Esta enorme brecha de costos ha reavivado el debate en plataformas digitales sobre la inflación, el costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo en el mercado venezolano.

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Hace poco, la misma mujer expuso en sus redes sociales el costo de una pequeña bandeja de fresas cuyo precio le parecía desproporcionado en comparación con su tamaño y contenido.

"Vengo saliendo del mercado, ve, dos dólares este poquito de fresas, y mire la calidad de fresas", aseveró la ciudadana.

"En Perú, con estos dos dólares compro tres veces esta cantidad de fresas. ¿Ustedes pueden creer eso, señores? Esto está invivible", prosiguió.

Es una realidad que el bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a las divisas más influyentes del mundo.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

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