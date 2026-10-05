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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

De la Espriella asesta duro golpe a Calarcá en Antioquia: "Vamos por todos"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró un duro golpe contra alias "Calarcá", guerrillero y narcotraficante que está al frente de una facción de las disidencias de las FARC-EP. De acuerdo con De la Espriella, en la vereda La Paulina, en Valdivia, Antioquia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista Frente 36 que lidera Calarcá.

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En Colombia aumenta el cerco de la Fuerza Pública contra el cabecilla alias Calarcá de las disidencias de las Farc en la ofensiva frontal contra el narcoterrorismo y el crimen ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. El fin de semana hubo nuevos golpes contra estructuras de este jefe criminal. Alias 'Huevo' y alias 'N.N'., cabecillas de la denominada estructura 36 de las Farc, fueron abatidos en el departamento de Antioquia.
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