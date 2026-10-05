De la Espriella asesta duro golpe a Calarcá en Antioquia: "Vamos por todos"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró un duro golpe contra alias "Calarcá", guerrillero y narcotraficante que está al frente de una facción de las disidencias de las FARC-EP. De acuerdo con De la Espriella, en la vereda La Paulina, en Valdivia, Antioquia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista Frente 36 que lidera Calarcá.