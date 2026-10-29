Polémica en Lara, Venezuela, por presunto maltrato a un adulto mayor durante cobro de pasaje

Un trabajador del transporte público en Barquisimeto (estado Lara, Venezuela) fue señalado de insultar y maltratar a un adulto mayor dentro de una unidad de la Ruta 16.

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El incidente generó molestia entre los pasajeros, quienes intervinieron para defender al hombre y evitar que la situación escalara.

El hecho ocurrió mientras el autobús cubría su recorrido por sectores como Caribe, La Paz, El Coreano y El Paraíso.

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De acuerdo con las denuncias difundidas en redes sociales, la discusión comenzó cuando el pasajero de la tercera edad pagó Bs. 100 por el servicio.

El colector habría reaccionado de manera agresiva al recibir el dinero y exigido al hombre que se bajara de la unidad.

Ante los insultos y el intento de obligarlo a abandonar el vehículo, otros usuarios intervinieron para reclamar un trato respetuoso hacia el adulto mayor.

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Según información difundida por el medio local Noticias Barquisimeto, usuarios frecuentes del transporte público también han denunciado situaciones de maltrato hacia personas mayores y personas con discapacidad en la entidad.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las controversias relacionadas con el cobro del pasaje urbano en Lara.

Tras lo ocurrido, habitantes de la zona pidieron a las autoridades de transporte y a los organismos policiales del municipio Iribarren reforzar la supervisión de las líneas urbanas y tomar medidas ante posibles abusos contra los pasajeros