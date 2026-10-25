"El país nos está dando una lección a todos. Esto es Venezuela": María Corina Machado da en NTN24 sus primeras palabras a un medio tras su regreso

María Corina Machado dio este domingo en NTN24 sus primeras declaraciones a un medio de comunicación tras su regreso a Venezuela tras diez meses en el exilio y varios intentos fallidos de retornar.

"El país nos está dando una lección a todos. Esto es Venezuela", dijo la líder democrática a nuestro periodista Óliver Fernández mientras ingresaba a Caracas rodeada por miles de ciudadanos que la recibieron con entusiasmo.

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Este domingo, María Corina Machado completó un recorrido de 365 kilómetros desde la frontera con Colombia hasta el centro de Caracas, en una jornada que se extendió por más de diez horas y que congregó a miles de venezolanos en diferentes puntos del trayecto.

A lo largo del recorrido, Machado saludó desde el techo de su vehículo blindado a ciudadanos que se apostaron en peajes y carreteras. Miles de motociclistas escoltaron la caravana, especialmente en el tramo final hacia Caracas, donde la multitud aguardaba desde aproximadamente cuatro horas antes de su llegada.

El retorno de Machado a Venezuela se conoció sobre las 10:31 de la mañana de este domingo 25 de octubre, cuando la líder democrática escribió en sus redes sociales "Estoy aquí. Con ustedes", un mensaje que alcanzó millones de visualizaciones y desató el entusiasmo de los ciudadanos que ven en ella la esperanza de un mejor futuro para el país sudamericano.

Minutos después, Edmundo González confirmó oficialmente la noticia: "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano".

El líder opositor calificó este domingo como "un día muy importante para los venezolanos" y adelantó que él también planea regresar próximamente para avanzar hacia lo que denominó una "transición hacia la democracia".

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En su recorrido por Yaracuy, Machado publicó una fotografía sosteniendo una bandera con la frase "¡Libertad; a la venezolana!" y agradeció el recibimiento: "¡Gracias Venezuela! Gracias a todos los que me estoy encontrando en la carretera".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que el gobierno del presidente Donald Trump respaldó el retorno de Machado. "Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos, que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", dijo Rubio en redes sociales.

El funcionario estadounidense añadió que su país "espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas" y expresó que estas conversaciones de reconciliación "representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera".

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Este retorno marca un momento crucial en el proceso de transición democrática que impulsan las fuerzas opositoras, encabezadas por Machado y González.

Los ciudadanos que la recibieron le expresaron su respaldo y le dijeron que no la dejarán sola en su lucha por recuperar la democracia y la libertad de Venezuela, en medio de lo que la oposición describe como años de brutal dictadura.