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Barcos hundidos por Estados Unidos operaban como "gasolineras en el mar", dice jefe militar de Ecuador

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos hunde estación flotante de combustible que apoyaba operaciones de Los Choneros en Ecuador - Captura de video
Estados Unidos hunde estación flotante de combustible que apoyaba operaciones de Los Choneros en Ecuador - Captura de video
Desde el 28 de agosto, en colaboración con Ecuador militares estadounidenses han interceptado y hecho explotar seis embarcaciones de bandera ecuatoriana.

Los barcos ecuatorianos hundidos por el ejército de Estados Unidos son "gasolineras en el mar" que abastecen a lanchas rápidas del narcotráfico, dijo este viernes el general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Desde el 28 de agosto, en colaboración con Ecuador militares estadounidenses han interceptado y hecho explotar seis embarcaciones de bandera ecuatoriana, lo que ha desatado críticas de organizaciones de derechos humanos y pescadores por la criminalización de las tripulaciones que van a bordo de los navíos.

Los buques echados a pique "están considerados como estaciones, gasolineras en el mar, que sirven para abastecer a estas lanchas rápidas, las cuales son utilizadas para transportar la droga, especialmente hacia Centroamérica y posteriormente inclusive hasta Europa, Norteamérica", dijo Delgado en una entrevista con el canal Teleamazonas.

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Precisó que los operativos se realizan en aguas internacionales y que la Marina ecuatoriana recibe un aviso para recoger a los tripulantes y llevarlos a un puerto "con la finalidad de que sigan el proceso legal".

"Existe una coordinación con los Estados Unidos con la finalidad de, a través de información de inteligencia, poder determinar exactamente cuáles son los buques o lanchas que están siendo parte de la cadena logística del narcotráfico", señaló el jefe militar.

Por ahora, 28 pescadores han sido liberados sin cargos y otros 32 están bajo investigación por presunta asociación ilícita y deben presentarse semanalmente ante un juez, según medios locales.

El general reconoció que "cinco o seis embarcaciones" fueron interceptadas en las últimas dos semanas. El Comando Sur ha reportado seis barcos hundidos.

Las nuevas operaciones ocurren tras la publicación en julio de un informe de la organización Human Rights Watch que denunció que otras tres embarcaciones ecuatorianas fueron presumiblemente atacadas por fuerzas estadounidenses entre enero y marzo de este año, con un saldo de al menos ocho desaparecidos.

La oenegé ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia al menos 143 "detenciones arbitrarias" de pescadores en 2026, así como "desapariciones forzadas, tortura y destrucciones de embarcaciones por explosiones activadas por militares de Estados Unidos".

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