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Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Una negociación sin precedentes entre Estados Unidos y Venezuela contemplaría el arrendamiento de campos petroleros por hasta un siglo, según información publicada por múltiples medios internacionales. El acuerdo involucraría 17 campos petroleros con reservas probadas de 90.000 millones de barriles, cifra que representa casi un tercio del total venezolano. Para hablar sobre este tema, Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en asuntos internacionales, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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