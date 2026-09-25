"Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez son los mismos lobos con distintos collares": Íñigo Fernández García

Íñigo Fernández García, senador en las Cortes Generales de España, manifestó en NTN24 su disposición para acompañar a la líder democrática venezolana María Corina Machado en un eventual regreso a Venezuela, tras siete intentos fallidos de la dirigente por ingresar al país. Según argumentó Fernández, "diez meses después de la salida de Nicolás Maduro de Miraflores, en Venezuela todavía no ha empezado verdaderamente un proceso de transición a la democracia".