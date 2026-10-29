Nayib Bukele vuelve a ofrecer su apoyo para enfrentar a las pandillas en Haití cuando 2.000 soldados salvadoreños se encuentran en ese país

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para reafirmar la cooperación inquebrantable del país centroamericano en las tareas de erradicación de las pandillas que azotan a la nación caribeña, en medio de las intensas acciones de búsqueda desplegadas tras la emboscada sufrida por tropas de su país.

El intercambio diplomático se produce a raíz del ataque perpetrado el pasado 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo militar, incidente que dejó un saldo de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos y motivó un despliegue operativo excepcional al margen de los contingentes tradicionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

A través de un comunicado oficial, la Cancillería salvadoreña detalló que ambos dirigentes evaluaron la permanencia y el fortalecimiento de la misión militar en terreno, con el acento puesto en la contundencia de las acciones emprendidas para dar con el paradero de los efectivos y neutralizar a los grupos criminales organizados que controlan zonas urbanas en el país caribeño.

“El presidente Bukele destacó la contundencia de la operación para rescatar a los aerotécnicos salvadoreños, al tiempo que reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas en dicha nación”, señaló la nota gubernamental, con el reconocimiento expreso al agradecimiento manifestado hacia la ciudadanía haitiana y las fuerzas locales por la colaboración en el terreno.

El operativo cuenta con el concurso de más de 2.000 soldados salvadoreños desplazados en vuelos chárter, con la conformación del contingente militar extranjero más numeroso en suelo haitiano desde la conclusión de la misión de paz de la ONU en 2017, a pesar de que la magnitud de la intervención ha generado reservas en sectores de la administración local.

La firmeza demostrada por el Ejecutivo salvadoreño frente a las estructuras criminales contrasta con la debilidad institucional que históricamente ha facilitado la expansión de la violencia en los estados fallidos de la región.

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El respaldo a los gobiernos democráticos en su lucha contra el flagelo del narcotráfico y las mafias armadas constituye un baluarte indispensable para la preservación de la seguridad y el orden en el hemisferio occidental.