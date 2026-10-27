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Martes, 27 de octubre de 2026
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Artefacto explosivo detona en Cúcuta cerca de frontera con Venezuela: varias personas heridas

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Entre las víctimas se encuentran cuatro uniformados y dos civiles.

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