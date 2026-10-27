Cúcuta Programa: La Mañana Artefacto explosivo detona en Cúcuta cerca de frontera con Venezuela: varias personas heridas octubre 27, 2026 Por: Redacción NTN24 Entre las víctimas se encuentran cuatro uniformados y dos civiles. También le puede interesar Cúcuta Artefacto explosivo detona en Cúcuta cerca de frontera con Venezuela: varias personas heridas Regreso María Corina Machado “Después del Orinoco, el 25 de octubre nació un gran río de gente”: Perkins Rocha habló con NTN24 sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela y la ruta electoral Regreso María Corina Machado "Están temblando": al régimen le cayó de sorpresa la llegada de María Corina, dice Adriana Pichardo Felipe Calderón “La novata es otra”: expresidente de México Felipe Calderón responde a Delcy tras comentarios sobre María Corina Regreso María Corina Machado Así fue la emotiva llegada de María Corina Machado a la sede de Vente Venezuela en El Bejucal tras su regreso al país Colombia Contundente megaoperativo de De la Espriella en Medellín: cayeron alias ‘Valenciano’ y alias ‘Risas’ Compartir en: