Autoridades de Paraguay estarían evaluando la detonación de bóveda descubierta en mansión de Santiago Peña si no logran abrirla

Las autoridades de Paraguay estarían evaluando detonar la bóveda secreta en la mansión del expresidente Santiago Peña que fue descubierta este domingo tras el allanamiento.

Así lo declaró el fiscal Christian Benítez para el medio ABC de Paraguay, quien, además, detalló las alternativas para poder acceder al lugar secreto que fue descubierto detrás de una pared falsa.

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“Inclusive, nosotros estamos analizando la posibilidad de arma una detonación controlada, si es que no hay otra manera de abrir”, dijo el fiscal.

En ese sentido, el funcionario también detalló que otras de las opciones son llevar a Peña o a su esposa, Leticia Ocampos, hasta la mansión para que validen los ingresos.

“De momento, (llevar a Peña) todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, declaró.

“Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”, dijo sobre la posibilidad de llevar a la ex primera dama.

“El único inconveniente que tenemos es que ellos no están obligados a colaborar con nosotros. Sin embargo, estamos en conversaciones para poder ver si esa es una posibilidad factible”, explicó.

La fiscalía paraguaya allanó este domingo la residencia del expresidente Santiago Peña, a 50 km de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención.

El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la fiscalía en un comunicado.

Durante el allanamiento, las autoridades descubrieron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, no obstante, tras intentar abrirla, no pudieron, ya que tiene un sistema de seguridad israelí y un sistema de reconocimiento de iris ocular.