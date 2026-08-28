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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Fiscalía

A reconocido creador de contenido en Colombia le incautaron bienes de más $17.000 millones: esto encontró la Policía

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Fiscalía de Colombia
Foto: Fiscalía de Colombia
El caso de Thobias adquirió relevancia internacional cuando fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos.

La Fiscalía General de Colombia impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de 17.000 millones de pesos que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

Los activos ocupados incluyen cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama ubicados en Medellín, según informó la entidad a través de sus canales oficiales.

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Entre los bienes afectados se encuentra una mansión situada en el exclusivo sector de El Poblado, donde las autoridades encontraron joyas, documentos de interés y dinero en pesos colombianos y moneda extranjera.

La investigación financiera adelantada por la Fiscalía señala que parte del patrimonio presuntamente ilícito habría sido destinado a adquirir estos activos de lujo.

El caso de Thobias adquirió relevancia internacional cuando fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos. Actualmente, el creador de contenido es requerido por un Tribunal de Distrito de Puerto Rico por presuntos delitos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

La acción judicial en Colombia forma parte de una investigación financiera más amplia que busca determinar el origen de los recursos con los que el youtuber habría adquirido su patrimonio.

El operativo realizado en Medellín representa uno de los casos más significativos de extinción de dominio contra creadores de contenido digital en Colombia.

La magnitud de los bienes incautados evidencia la capacidad económica que había alcanzado Thobias a través de sus actividades.

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Las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía tienen como objetivo preservar los activos mientras se adelanta el proceso judicial.

Cabe recordar que la extinción de dominio es una figura legal que permite al Estado apropiarse de bienes adquiridos de manera ilícita, sin necesidad de que exista una condena penal previa contra el propietario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció sobre el caso:

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"Mucho lujo, pero poca explicación. A un reconocido creador de contenido Kevin Alex Thobias de 29 años, le fueron incautados por la Fiscalía General, bienes por más de $17.000 millones, entre lujosas propiedades, vehículos de alta gama y prendas de oro, en una investigación por lavado de activos", dijo.

Asimismo, dijo que "este no es el primero" y apuntó que su administración va "por más bienes y más personas vinculadas al lavado de activos".

"Que quede claro: el lujo no puede ser la fachada para esconder dinero del crimen", finalizó.

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