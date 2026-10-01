Del baile y la fiesta a estar en una prisión de EEUU: Nicolás Maduro ya no celebrará la Navidad anticipada

Hace un año, Nicolás Maduro y Cilia Flores hicieron uso de uno de los mayores centros de tortura de Venezuela, El Helicoide, para hacer un espectáculo pirotécnico en lo que ellos denominaron la Navidad anticipada, un acto lleno de cinismo y de burla mientras cientos de presos políticos recluidos arbitrariamente sufrían los vejámenes de la dictadura. Hace un año, Nicolás Maduro y Cilia Flores hicieron uso de uno de los mayores centros de tortura de Venezuela, El Helicoide, para hacer un espectáculo pirotécnico en lo que ellos denominaron la Navidad anticipada, un acto lleno de cinismo y de burla mientras cientos de presos políticos recluidos arbitrariamente sufrían los vejámenes de la dictadura.