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"El país está esperando presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Alejandro Hernández, director del portal digital la Gran Aldea, analizó en NTN24 las recientes protestas de jubilados en Venezuela y las acciones del régimen chavista. Por otro lado, Hernández analizó el nuevo ciclo de negociaciones entre el régimen y la Asamblea de 2015 que finalizó recientemente. “Todavía no hemos entrado a la discusión de qué tipo de elecciones van a ser. Creo que el país está esperando unas elecciones presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener”, comentó.

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