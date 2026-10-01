"El país está esperando presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Alejandro Hernández, director del portal digital la Gran Aldea, analizó en NTN24 las recientes protestas de jubilados en Venezuela y las acciones del régimen chavista. Por otro lado, Hernández analizó el nuevo ciclo de negociaciones entre el régimen y la Asamblea de 2015 que finalizó recientemente. “Todavía no hemos entrado a la discusión de qué tipo de elecciones van a ser. Creo que el país está esperando unas elecciones presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener”, comentó.