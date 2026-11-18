Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, arremetió recientemente contra Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar.

El político chavista acusó al empresario de haberse "beneficiado de recursos del Estado venezolano" para impulsar la expansión de sus negocios fuera del país.

Durante sus declaraciones, Cabello aseguró que Mendoza habría recibido unos 4.000 millones de dólares anuales provenientes de fondos públicos.

Según su versión, con ese dinero, Mendoza habría utilizado para desarrollar y fortalecer sus empresas en el extranjero.

"Si en ese país hay un chulo histórico, del dinero del pueblo, se llama Lorenzo Mendoza, lo digo con nombre y apellido", dijo Cabello.

Luego, consideró: "Si a mí me dan 4.000 millones de dólares por año, yo no monto una empresa Polar, hago 10. A este inepto le daban 4.000 millones de dólares al año".

Además, Cabello cuestionó el manejo de Empresas Polar y puso en duda el liderazgo comercial de algunas de sus marcas más reconocidas.

"¿Qué hizo con Empresas Polar? Se las llevó de Venezuela... ¿Qué hizo con la plata de los venezolanos? Montó empresas en el extranjero. La harina P.A.N. no es la harina que aquí más se vende; hay al menos 10 que más se venden", agregó.

Las acusaciones relacionadas con el supuesto manejo de fondos públicos y el monto mencionado por Cabello no fueron acompañadas de pruebas que permitieran verificar sus afirmaciones.