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Nicolás Maduro
Programa: Club de Prensa

Se posterga extradición de Maduro a Argentina: “Debe primero responder ante la justicia de EEUU”

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos ha tomado una nueva determinación en el caso de Nicolás Maduro; la justicia norteamericana ha decidido postergar la extradición del dictador venezolano a Argentina, nación que adelanta investigaciones en su contra por delitos de crimen de lesa humanidad. Esto ante la solicitud hecha en el mes de abril por el abogado argentino Sebastián Ramos. Por medio de esta medida, la justicia norteamericana busca dar prioridad al proceso judicial que se adelanta contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

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