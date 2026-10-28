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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Choque de trenes
Programa: El Informativo

Impactantes imágenes: estamos en el lugar de la impresionante colisión entre dos trenes en España

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El hecho está bajo investigación, pero informes preliminares dan cuenta de un error humano.

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