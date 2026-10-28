Choque de trenes Programa: El Informativo Impactantes imágenes: estamos en el lugar de la impresionante colisión entre dos trenes en España octubre 28, 2026 Por: Redacción NTN24 El hecho está bajo investigación, pero informes preliminares dan cuenta de un error humano. También le puede interesar Choque de trenes Impactantes imágenes: estamos en el lugar de la impresionante colisión entre dos trenes en España Régimen de Venezuela "Tienen que responder por toda la brutalidad": Leonardo Chirinos sobre el régimen tras reunión con Machado Juicio contra Maduro ¿Qué pasará ahora con el caso de Maduro y Flores en EE. UU. tras el fallecimiento de Alvin Hellerstein, juez a cargo del caso? Abelardo de la Espriella Megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá: Así fue la operación ‘Kratos’ de De la Espriella Eva Ferrer Eva Ferrer no viajó a Washington para ampliar sus denuncias contra Verónica Alcocer Flávio Bolsonaro Apareció Flávio Bolsonaro: así fue su llegada a EE. UU. en vuelo privado tras salir de Brasil Compartir en: