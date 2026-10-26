“María Corina viene a reencontrar a la gente en torno a las decisiones”: Macero sobre Machado

El Informativo de NTN24 conversó con Claudia Macero, vocera de María Corina Machado, sobre la reacción tanto de Delcy Rodríguez como de Diosdado Cabello, quienes, sin pena ni gloria, han calificado el regreso de la líder democrática como “un show”, aun cuando ella ha sido víctima de su represión. “Yo creo que Venezuela no está para show; una cosa es estar alegres por lo que significa el regreso de María Corina, que es su derecho estar aquí, y otra cosa es la realidad, el drama político y humano que estamos viviendo, y eso no admite show”, expresó.