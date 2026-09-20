¿Legitimando al régimen? Encargado de Negocios del Reino Unido se reúne con la hija de Diosdado Cabello para "fortalecer vínculos con Venezuela"

El encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, sostuvo una reunión con la ministra para el Turismo del régimen, Daniella Cabello, con el propósito de evaluar mecanismos de cooperación económica e intercambios bilaterales en el área de servicios e infraestructura turística.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el jefe de la misión diplomática británica definió las conversaciones como “productivas”, haciendo énfasis en el potencial del sector comercial e intercambio de visitantes como motor impulsor de puestos de trabajo e integrador cultural entre ambas naciones.

“Conversamos sobre oportunidades para fortalecer los vínculos entre el Reino Unido y Venezuela, y sobre cómo el turismo puede contribuir a generar empleos y entendimiento mutuo entre nuestros países”, expresó el diplomático británico Colin Dick.



Pese a las tensiones políticas sobre el reconocimiento de legitimidad y las sanciones económicas impuestas por aliados occidentales como Estados Unidos, país que sancionó a Cabello en 2024 por parte del Departamento del Tesoro, la embajada británica mantiene canales de diálogo pragmático orientados al comercio, turismo e intercambio consular.

El régimen venezolano ha priorizado la diversificación del modelo productivo a través de áreas no petroleras, identificando al turismo internacional como una fuente clave de ingresos divisas y de reactivación hotelera.

El encuentro entre Colin Dick y Cabello evidencia el esfuerzo de la diplomacia británica por mantener canales técnicos de interacción con autoridades del régimen en Caracas.

Las conversaciones abren un espacio de trabajo sectorial sobre flujos de visitantes y oportunidades comerciales para operadores del sector, marcando un hito en la agenda bilateral reciente.

Este encuentro ocurre, además, en medio de cuestionamientos a gobiernos como el de Donald Trump por sus acercamientos al régimen pese a las denuncias que pesan sobre él por violaciones a derechos humanos y represión.