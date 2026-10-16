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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Gustavo Petro

"Otra vez soy presidente": Gustavo Petro tras decisión que tomó el Pacto Histórico en Colombia

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
La mirada del Pacto está puesta en 2027 y en la oposición que le hacen al Ejecutivo desde el Congreso de la República. El movimiento de izquierda busca dominar las alcaldías y gobernaciones de territorios clave.

Tal como se había anticipado, Gustavo Petro fue elegido presidente del Pacto Histórico. Así se confirmó en las últimas horas en Bogotá. El exmandatario llevará las riendas del movimiento de izquierda para enfrentar las elecciones regionales de octubre de 2027.

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La coordinación nacional provisional del Pacto, por unanimidad, lo seleccionó este 15 de octubre. “Una decisión que fortalece su unidad, dirección colectiva y proyección como alternativa de poder en Colombia”, dijo la colectividad en un comunicado de prensa.

En esa cita, con base en el boletín, Gustavo Petro destacó el resultado de la movilización realizada por la oposición contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella; además, pidió avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo.

El Pacto Histórico anunció que impulsará un pacto por la vida en defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales, y que buscará consolidarse como alternativa al Gobierno de Abelardo De la Espriella”, comentó la colectividad de izquierda.

Asimismo, Petro, por medio de su cuenta de X, afirmó que asume la presidencia y que volverán los programas locales.

“Otra vez soy presidente... De Pacto Histórico. Asumo la.presidencia del.Pacto para hacerlo el novimiento mas grande.del Pueblo colombiano, capaz de desatar su poder constituyente”, aseguró.

El plan del Pacto Histórico es combinar la movilización social, el fortalecimiento electoral y la construcción programática para responder, según el movimiento, a las necesidades de los sectores populares y las clases medias en empleo, educación, salud, vivienda y desarrollo productivo.

Del mismo modo, el representante Gabriel Becerra destacó el nombramiento de Gustavo Petro.

Hoy lo elegimos oficialmente y por unanimidad como nuestro presidente y avanzamos en el fortalecimiento de nuestra dirección colectiva”, dijo.

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Asimismo, Becerra reiteró los planes que tiene el Pacto Histórico frente al Gobierno nacional, en su papel de oposición, y aseguró que el Gobierno entrante es antisocial.

Seguiremos impulsando la movilización social, fortaleciendo la unidad del Pacto Histórico y construyendo una gran convergencia democrática frente al proyecto autoritario, antisocial y dictatorial de Abelardo De la Espriella”, expresó.

La mirada del Pacto está puesta en 2027 y en la oposición que le hacen al Ejecutivo desde el Congreso de la República. El partido busca dominar las alcaldías y gobernaciones de territorios clave, como el Caribe y el Pacífico colombiano.

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