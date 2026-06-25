Denuncian que funcionarios del régimen venezolano están impidiendo ayudas en medio de la tragedia que enluta al país

Durante las últimas horas se han dado a conocer varias denuncias que salpican al régimen de Delcy Rodríguez en medio de la tragedia que enluta a Venezuela.

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Según trasciende, varios grupos afines al chavismo no están permitiendo que el pueblo venezolano se organice para llevar insumos a los lugares más afectados.

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Tal sería el caso de Brullerby Suarez, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, que, de acuerdo con algunos reportes, estaría impidiendo las ayudas.

Más temprano también se supo que el régimen chavista mandó a desmontar centros de acopio instalados por el partido de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Al respecto, quedó registrado en un video cómo algunos agentes policiales alegan que "solo la alcaldía y el PSUV tienen autorización".

Mientras muchos socorristas intentan rescatar a personas bajo los escombros, estos actores del régimen están jugando con la asistencia humanitaria. Dicha ayuda, cabe resaltar, no debería ser politizada.

Al margen de esas denuncias, hasta el momento, según el más reciente balance, los terremotos en Venezuela han dejado 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

En cuanto a Caracas, las zonas del área metropolitana más afectadas son Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.