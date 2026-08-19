Sucedió en Punto Fijo, Falcón: ciudadanos del sector Brisamar enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB por continuas extorsiones

En Venezuela, las denuncias por abuso de autoridad no dan tregua. Esta vez, una compleja situación se desarrolló en Punto Fijo, estado Falcón.

Allí, varios habitantes del sector Brisamar enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB que repetidamente extorsionan a vecinos y comerciantes de la mencionada demarcación.

En videos quedó registrado el momento en que un grupo de personas perdió la calma con estos uniformados.

"Ya estamos cansados de esto, siempre es lo mismo con ustedes, se acabó, puro robar", expresó indignado un ciudadano.

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Ante la denuncia, varios uniformados, con pistola en mano, intentaron no ser grabados, caminando rápido o corriendo.

Una funcionaria, dentro de un carro sin placa, fue la única que se mantuvo en el lugar, mientras las personas le reclamaban por las extorsiones.

"Ya voy a salir (del carro), tranquilo, mantén la calma, yo puedo salir y hablar con ustedes, sin problema", decía la "agente" del Estado.

Punto Fijo es una ciudad venezolana, capital del municipio Carirubana en el estado Falcón, Venezuela.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.