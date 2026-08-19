NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Denuncia

Sucedió en Punto Fijo, Falcón: ciudadanos del sector Brisamar enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB por continuas extorsiones

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Ciudadanos del sector Brisamar, Falcón (Venezuela) enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB - Fotos: X
Ciudadanos del sector Brisamar, Falcón (Venezuela) enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB - Fotos: X
Ante el reclamo, varios uniformados, con pistola en mano, intentaron no ser grabados, caminando rápido o corriendo.

En Venezuela, las denuncias por abuso de autoridad no dan tregua. Esta vez, una compleja situación se desarrolló en Punto Fijo, estado Falcón.

o

Allí, varios habitantes del sector Brisamar enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB que repetidamente extorsionan a vecinos y comerciantes de la mencionada demarcación.

En videos quedó registrado el momento en que un grupo de personas perdió la calma con estos uniformados.

"Ya estamos cansados de esto, siempre es lo mismo con ustedes, se acabó, puro robar", expresó indignado un ciudadano.

o

Ante la denuncia, varios uniformados, con pistola en mano, intentaron no ser grabados, caminando rápido o corriendo.

Una funcionaria, dentro de un carro sin placa, fue la única que se mantuvo en el lugar, mientras las personas le reclamaban por las extorsiones.

"Ya voy a salir (del carro), tranquilo, mantén la calma, yo puedo salir y hablar con ustedes, sin problema", decía la "agente" del Estado.

o

Punto Fijo es una ciudad venezolana, capital del municipio Carirubana en el estado Falcón, Venezuela.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Temas relacionados:

Denuncia

Falcón

PNB

Régimen

Policía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Desfalcos y millonarias irregularidades: el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Procurador colombiano habló sobre el riesgo que tuvo la democracia en la administración de Petro - Fotos: EFE
Democracia

Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda”

Régimen cubano | Foto: EFE
Régimen cubano

Régimen en Cuba denuncia un supuesto “laboratorio de guerra cognitiva” desde Florida en su contra

Ashley Moody, Byron Donalds y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Batallas clave: estos son los candidatos que se medirán en las elecciones de medio término en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella expone "Libro de la Verdad" sobre presunta corrupción de la administración Petro - Fotos: AFP
Corrupción en Colombia

“Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro

Nicolás Maduro, dictador venezolano / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, el tirano olvidado por el régimen que lideró en Venezuela antes de ser capturado

Más de Actualidad

Ver más
El cantante David Bisbal-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

“Por favor, por favor, virgencita”: cantante David Bisbal vivió momentos de angustia por el fuerte terremoto en Colombia

Fuertes lluvias y ráfagas de viento en Monagas, Venezuela - Fotos: X
Monagas

Fuertes lluvias y ráfagas de viento causan afectaciones en Monagas, Venezuela

Jorge Rodríguez en la mesa de diálogo-Foto: EFE
Oro venezolano

El Rodrigato en Venezuela quiere de vuelta el oro retenido en Inglaterra ¿Cuál será su destino?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Messi, padre de Lionel Messi. (AFP)
Lionel Messi

El mundo del fútbol reacciona a muerte del padre de Messi: desde la selección argentina hasta el Real Madrid, su eterno rival, envían mensajes

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

Devastador terremoto en Cali, Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Jugador del Deportivo Cali sufrió fractura tras intentar huir de su vivienda en medio del trágico terremoto en Colombia

El cantante David Bisbal-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

“Por favor, por favor, virgencita”: cantante David Bisbal vivió momentos de angustia por el fuerte terremoto en Colombia

Fuertes lluvias y ráfagas de viento en Monagas, Venezuela - Fotos: X
Monagas

Fuertes lluvias y ráfagas de viento causan afectaciones en Monagas, Venezuela

Jorge Rodríguez en la mesa de diálogo-Foto: EFE
Oro venezolano

El Rodrigato en Venezuela quiere de vuelta el oro retenido en Inglaterra ¿Cuál será su destino?

La Habana, Cuba-Foto: EFE
Régimen cubano

El régimen en la mira: así es como Estados Unidos refuerza actividades de inteligencia en Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023