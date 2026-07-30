Intensa oleada de bombardeos contra el régimen de Irán: decenas de objetivos alcanzados

Estados Unidos reanudó los ataques contra objetivos militares del régimen de Irán en una ofensiva que duró dos horas y destruyó decenas de instalaciones de la Guardia Revolucionaria, según reportó el Comando Central del ejército norteamericano. La operación se ejecutó en represalia por los ataques iraníes contra bases estadounidenses en la región. Los bombardeos alcanzaron centros de mando, instalaciones de misiles y drones, además de puestos de vigilancia y defensa. Según la prensa estatal iraní, los ataques ocurrieron en los alrededores de la isla de Qeshm y las ciudades de Abadán y Bandar Abbas, ubicadas cerca del estratégico Estrecho de Ormuz. Una gran columna de humo se observó sobre Abadán, capital de Juzestán, la provincia más rica en petróleo de Irán.