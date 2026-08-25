La inesperada petición que Shakira le hizo a MrBeast durante uno de sus encuentros: "Soy tu fan"

En redes sociales se hizo viral un fragmento de uno de los videos más recientes del reconocido creador de contenido MrBeast, quien tuvo la oportunidad de participar en la más reciente edición de la Copa del Mundo junto a varias de las figuras que estuvieron presentes durante la gran final.

El momento quedó registrado en el más reciente video del youtuber, en el que compartió diferentes episodios de una semana de su vida, incluyendo algunos fragmentos de su paso por la Copa del Mundo.

En una de las escenas, MrBeast aparece junto a la cantante colombiana Shakira justo después de que la barranquillera bajara del escenario tras interpretar su canción ‘Dai Dai’. Durante el encuentro, el creador de contenido le propuso a la artista realizar un proyecto conjunto.

Shakira, por su parte, manifestó su interés en trabajar en Colombia y planteó la posibilidad de construir nuevas escuelas para los niños que actualmente no tienen acceso a la educación.

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“Claro, hagamos algo juntos. ¿Qué te parece en Colombia? Hay que hacer más escuelas, tenemos muchos niños que no van a la escuela. Tom Cruise dice que, en Barranquilla, está bien. Es un trato (...) Soy tu fan porque haces mucho por la gente. Ojalá hubiera más personas como tú en el mundo”, expresó la cantante.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron el compromiso que Shakira ha demostrado durante años con la educación y con las comunidades más vulnerables de Colombia.

En medio de esta situación, la cantante también ha llamado la atención por su reciente visita al departamento del Chocó, donde se sumó a las iniciativas de ayuda destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

La artista anunció su intención de contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas, con especial atención en la reconstrucción de los centros educativos que resultaron destruidos.

Asimismo, dio a conocer detalles sobre los recursos económicos que destinará para apoyar estas labores, en colaboración con la Fundación FIFA Global Citizen Education y la fundación de Howard G. Buffett.

“Todo el mundo puede unirse al esfuerzo para ayudar a nuestros hijos a superar esta crisis. Si eres una organización sin fines de lucro registrada o conoces a alguien que haga este trabajo, te animo a registrar tu interés y compartir tu historia con nosotros”, señaló la barranquillera.