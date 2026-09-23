NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Estados Unidos

Departamento de Justicia defiende que Trump vete acceso de medios a la Casa Blanca

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Un juez de distrito norteamericano convocó una audiencia este miércoles para estudiar la demanda.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró este martes que el presidente Donald Trump tiene potestad para vetar el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MS NOW y Politico, un día antes de una audiencia judicial sobre el caso.

Los tres medios de comunicación denunciaron ante la justicia la orden emitida el viernes por el mandatario republicano para prohibirles el ingreso a la residencia presidencial como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas".

Un juez de distrito norteamericano convocó una audiencia este miércoles para estudiar la demanda.

En un documento presentado al tribunal, el Departamento de Justicia defendió que Trump puede "controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval" "El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", agregó.

El documento señala que enviaron el martes a los medios las cartas en las que explican los motivos de la prohibición y que los afectados tienen hasta el viernes para presentar objeciones.

o

En las misivas citan numerosos "incidentes de cobertura informativa" por parte de esos medios que "amenazaron la seguridad nacional y difundieron falsedades", según el texto.

La carta dirigida a CNN menciona una noticia sobre los planes de Trump para colocar un búnker bajo el salón de baile del Ala Este, actualmente en obras, que "reveló detalles de construcción 'ultrasecretos'" y varios artículos sobre la guerra con Irán, informó la cadena estadounidense.

El sábado se implementó la prohibición de acceso a los periodistas de estos tres medios y se les confiscaron sus credenciales.

En su demanda conjunta, CNN, MS NOW y Politico solicitaron la suspensión urgente del veto presidencial al alegar que viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.

"Esta prohibición no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales", afirman los medios en el documento presentado al tribunal.

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como "enemiga del pueblo".

El veto coincide con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Casa Blanca

Departamento de Justicia

Medios de comunicación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Delcy Rodríguez hace la ‘V’ de la ¿BURLA? igual que Nicolás Maduro desde prisión de Nueva York

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Alias Calarcá e Iván Mordisco guardarían secretos importantes de Gustavo Petro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

Elecciones en Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Casa Blanca

“Solo los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses”: Casa Blanca endurece mensaje sobre voto tras cargos por presunto fraude electoral en EE. UU.

Dron captó la magnitud de la dolorosa tragedia en Nepal - Foto de referencia: EFE
Nepal

Imágenes capturadas por dron exponen la magnitud de la tragedia en Nepal que deja más de 1000 muertos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Suárez, delantero uruguayo - Foto: EFE
Inter de Miami

"Se ha entendido a la perfección con Messi y conmigo": el elogio del delantero uruguayo Luis Suárez al 'vinotinto' Telasco Segovia

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Alias Calarcá e Iván Mordisco guardarían secretos importantes de Gustavo Petro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

Elecciones en Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Casa Blanca

“Solo los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses”: Casa Blanca endurece mensaje sobre voto tras cargos por presunto fraude electoral en EE. UU.

Dron captó la magnitud de la dolorosa tragedia en Nepal - Foto de referencia: EFE
Nepal

Imágenes capturadas por dron exponen la magnitud de la tragedia en Nepal que deja más de 1000 muertos

Gobienro informa control sobre los incendios en el Tolima - Foto de referencia: EFE
Incendios forestales

Gobierno de De la Espriella asegura que controla el 84% de incendios forestales en Tolima

Accidente aéreo en Miami | Foto: EFE
Accidente aéreo

Se conocen nuevas imágenes del accidente del avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023