Intendente de la Sijín fue asesinado tras una balacera al sur de Bogotá: habría tres víctimas más

Una balacera se presentó en las últimas horas en la ciudad de Bogotá y dejó a un intendente de la Sijín asesinado, quien fue identificado como Edilberto Pinilla Cárdenas. Los hechos se presentaron en la localidad de Ciudad Bolívar.

Este hecho se habría dado tras una masacre en la que hubo tres víctimas. Después de esto, mientras los uniformados se encontraban realizando las respectivas investigaciones, se registró un cruce de disparos.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó más detalles de lo ocurrido. El primer crimen se dio en la invasión de la Carbonera, en Ciudad Bolívar.

Al parecer, por microtráfico se perpetró el homicidio en la localidad de Ciudad Bolívar. La investigación ya fue asumida por las autoridades.

“En medio de la búsqueda y la reacción policial de los responsables de ese triple homicidio, en el momento en que uniformados de la Sijín hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato”, explicó el oficial.

Producto de este intercambio de disparos resultó herido un intendente de la institución, quien rápidamente fue llevado hasta un centro médico, donde finalmente perdió la vida por las heridas.

Cabe resaltar que la Policía logró la captura de tres personas y les incautó tres armas de fuego. Al parecer, estarían detrás de la masacre y la muerte del uniformado.

“La Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente y todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, manifestó el comandante de la Policía de Bogotá.

Por último, el oficial dejó en claro que seguirán adelante con los operativos y no se amedrentarán ante los delincuentes.

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El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció tras lo sucedido, lamentando la muerte del agente y enviando sus condolencias a la familia.

“Mi solidaridad con la familia del intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá. La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”, expresó.