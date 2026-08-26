“Sanción muy merecida”: congresista colombiana sobre revocación de visa a activista de izquierda

Carol Borda, representante a la cámara por el partido Salvación Nacional, estuvo en La Mañana de NTN24 hablando de la revocación de la visa estadounidense a la activista de izquierda Viviana Marín: “Muy merecida y recibimos con mucha felicidad esta decisión del gobierno de Estados Unidos porque Viviana Marín es una agitadora de extrema izquierda que cuando llamó a hacer invivible el país a Abelardo de la Espriella no se lo estaría haciendo solo al presidente por sus temas ideológicos, sino que se lo haría al campesino, a los estudiantes y a los trabajadores”.