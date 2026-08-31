Air Europa e Iberia vuelven a Caracas tras más de dos meses de vuelos desviados al aeropuerto de Valencia

Air Europa e Iberia de nuevo tendrán a su disposición esta semana sus vuelos entre Madrid y Caracas, luego de más de dos meses operando con desvíos al aeropuerto de Valencia como alternativa por los daños que se originaron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía debido a los terremotos del 24 de junio.

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Air Europa, por su parte, será la primera en recuperar la ruta habitual. La aerolínea española volverá a conectar Madrid con Caracas desde este martes 1 de septiembre, luego de haber desarrollado labores durante julio y agosto desde el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia. La compañía de forma inicial contará con cinco frecuencias semanales los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

Iberia así mismo hará lo propio dos días más tarde. La compañía retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas el jueves 3 de septiembre y recuperará tres frecuencias por semana, programadas para los lunes, jueves y domingos.

El regreso a Maiquetía representa el final de una etapa de cambios en las conexiones aéreas entre España y Venezuela.

Los terremotos registrados el 24 de junio generaron daños en las instalaciones del aeropuerto de Caracas y obligaron a distintas aerolíneas a trasladar de forma temporal sus operaciones a Valencia.

En el transcurso de julio y agosto, tanto Air Europa como Iberia usaron el aeropuerto Arturo Michelena como alternativa para seguir con sus conexiones con Venezuela. Esta solución dejó conservar el enlace con España, pero obligó a los pasajeros que tenían Caracas como destino final a desplazarse desde Valencia.

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Ahora, la recuperación de la operación en Maiquetía dejará volver a la ruta directa Madrid-Caracas, uno de los más importantes enlaces aéreos entre Europa y Venezuela.

El cambio de igual forma coincide con el regreso progresivo de otras aerolíneas a Caracas. Plus Ultra tiene previsto recuperar de manera parcial sus vuelos a la capital venezolana el 8 de septiembre, al principio con una frecuencia semanal, pero sostendrá durante parte de septiembre operaciones hacia Valencia.

American Airlines aseguró el reinicio de sus vuelos directos entre Miami y Caracas, a la vez que Copa Airlines ya reactivó sus conexiones con la capital venezolana la semana pasada.