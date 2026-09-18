Cuba sufre otro apagón: la isla, a oscuras tras un nuevo colapso de su sistema eléctrico

Cuba quedó de nuevo a oscuras este viernes 18 de septiembre después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufriese una nueva desconexión total, que dejó sin electricidad a toda la isla en medio de una crisis energética que se ha estado agravando durante los últimos meses.

VEA TAMBIÉN Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas o

El Ministerio de Energía y Minas del régimen cubano ha confirmado el colapso por medio de sus redes sociales y señaló que empezaron a activarse los protocolos para recuperar de forma progresiva el servicio. La Unión Eléctrica (UNE), por su parte, notificó que se investigaban las causas de la interrupción.

Según las primeras informaciones oficiales, el fallo inició con una afectación en las líneas de transmisión de la zona occidental. La desconexión luego se extendió a otras regiones hasta generar la caída completa del sistema eléctrico nacional.

El episodio sucede a solo días tras otro apagón de gran magnitud que afectó a la isla y cuya recuperación necesitó de varios días de trabajos para sincronizar de nuevo el sistema. La frecuencia de estas interrupciones deja ver las dificultades que enfrenta la infraestructura energética cubana.

Según EFE, este es el octavo apagón nacional registrado en Cuba durante 2026, mientras que otros reportes hacen la cuenta de manera distinta de los episodios dependiendo de si incluyen determinadas desconexiones generales o colapsos en partes. Lo que no se modifica es que la Cuba sufrió repetidos colapsos de su red eléctrica en el año.

La crisis igualmente tiene relación con el déficit de generación que precede a estos colapsos. Incluso cuando el SEN sigue conectado, los cubanos enfrentan cortes prolongados por la falta de capacidad necesaria para cubrir la demanda.

Reuters indicó que la red eléctrica cubana se está bajo una fuerte presión por el deterioro de su infraestructura y la escasez de combustible. Dentro de la isla atribuyen parte de las dificultades a las restricciones de Estados Unidos que afectan el acceso de la isla a suministros energéticos.

Los apagones tienen consecuencias que no son solo el resultado de la falta de iluminación.

La interrupción del servicio afecta el bombeo y suministro de agua, las comunicaciones, el transporte, la conservación de alimentos y el funcionamiento de diferentes servicios esenciales.

La recuperación del SEN, por otro lado, no significa que todos los hogares puedan recuperar de manera inmediata la electricidad. El restablecimiento tiene que realizarse de forma gradual, por medio de la activación de distintas subsistemas y unidades de generación.