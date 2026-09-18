NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Cuba

Cuba sufre otro apagón: la isla, a oscuras tras un nuevo colapso de su sistema eléctrico

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Apagon en Cuba | Foto: EFE
Apagon en Cuba | Foto: EFE
Más de nueve millones de personas han quedado sin electricidad y se activaron protocolos para intentar recuperar el servicio.

Cuba quedó de nuevo a oscuras este viernes 18 de septiembre después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufriese una nueva desconexión total, que dejó sin electricidad a toda la isla en medio de una crisis energética que se ha estado agravando durante los últimos meses.

o

El Ministerio de Energía y Minas del régimen cubano ha confirmado el colapso por medio de sus redes sociales y señaló que empezaron a activarse los protocolos para recuperar de forma progresiva el servicio. La Unión Eléctrica (UNE), por su parte, notificó que se investigaban las causas de la interrupción.

Según las primeras informaciones oficiales, el fallo inició con una afectación en las líneas de transmisión de la zona occidental. La desconexión luego se extendió a otras regiones hasta generar la caída completa del sistema eléctrico nacional.

El episodio sucede a solo días tras otro apagón de gran magnitud que afectó a la isla y cuya recuperación necesitó de varios días de trabajos para sincronizar de nuevo el sistema. La frecuencia de estas interrupciones deja ver las dificultades que enfrenta la infraestructura energética cubana.

Según EFE, este es el octavo apagón nacional registrado en Cuba durante 2026, mientras que otros reportes hacen la cuenta de manera distinta de los episodios dependiendo de si incluyen determinadas desconexiones generales o colapsos en partes. Lo que no se modifica es que la Cuba sufrió repetidos colapsos de su red eléctrica en el año.

La crisis igualmente tiene relación con el déficit de generación que precede a estos colapsos. Incluso cuando el SEN sigue conectado, los cubanos enfrentan cortes prolongados por la falta de capacidad necesaria para cubrir la demanda.

Reuters indicó que la red eléctrica cubana se está bajo una fuerte presión por el deterioro de su infraestructura y la escasez de combustible. Dentro de la isla atribuyen parte de las dificultades a las restricciones de Estados Unidos que afectan el acceso de la isla a suministros energéticos.

o

Los apagones tienen consecuencias que no son solo el resultado de la falta de iluminación.

La interrupción del servicio afecta el bombeo y suministro de agua, las comunicaciones, el transporte, la conservación de alimentos y el funcionamiento de diferentes servicios esenciales.

La recuperación del SEN, por otro lado, no significa que todos los hogares puedan recuperar de manera inmediata la electricidad. El restablecimiento tiene que realizarse de forma gradual, por medio de la activación de distintas subsistemas y unidades de generación.

Temas relacionados:

Cuba

Apagones

Internacional

Sistema eléctrico

Electricidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente del régimen venezolano - Foto: EFE
Corrupción

Reportan que la familia de Tareck El Aissami se instaló en una propiedad en Madrid valorada en 10,5 millones de euros

Premio Nobel entregado a María Corina Machado - Foto: EFE
Premio Nobel

La Fundación Nobel aumenta significativamente la suma de dinero que se llevan los ganadores: esta es la millonaria cifra

Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Hallazgo

Macabro hallazgo tras impecable percepción de policía que detuvo a un carro sospechoso en Chipaque cerca de Bogotá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente del régimen venezolano - Foto: EFE
Corrupción

Reportan que la familia de Tareck El Aissami se instaló en una propiedad en Madrid valorada en 10,5 millones de euros

Premio Nobel entregado a María Corina Machado - Foto: EFE
Premio Nobel

La Fundación Nobel aumenta significativamente la suma de dinero que se llevan los ganadores: esta es la millonaria cifra

Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Hallazgo

Macabro hallazgo tras impecable percepción de policía que detuvo a un carro sospechoso en Chipaque cerca de Bogotá

Una carretera pavimentada - Foto de referencia: Pexels
Caracas

Restricciones en la bajada de Tazón se mantendrán durante 20 días: la medida corresponde a trabajos de rehabilitación en la Troncal 1

Abelardo de la Espriella (AFP)
Crimen organizado

Los duros golpes del gobierno de Abelardo de la Espriella al crimen organizado en Colombia

Alias 'Bendito Menor'
Abelardo de la Espriella

Alias 'Bendito Menor' le pidió matrimonio a su pareja, ‘La Bebecita’, y lo mostró todo en redes sociales: el video habría sido clave antes del operativo

Foto: Ejército de Colombia
Narcotráfico

Escondidos dentro de un camión: así encontró el Ejército de Colombia más de 250 kilogramos de pasta base de coca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023