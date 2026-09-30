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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Deportaciones

352 venezolanos retornaron a su país este miércoles en condición de deportados desde los Estados Unidos

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Un migrante deportado desde los Estados Unidos llegando a Venezuela - Foto de referencia: EFE
Un migrante deportado desde los Estados Unidos llegando a Venezuela - Foto de referencia: EFE
Los repatriados llegaron al territorio nacional a bordo de los vuelos número 174 y 175.

Un total de 352 ciudadanos venezolanos retornaron a su país este miércoles 30 de septiembre en condición de deportados desde los Estados Unidos.

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Según reportes, los repatriados llegaron al territorio nacional a bordo de los vuelos número 174 y 175.

Las aeronaves aterrizaron en el Aeropuerto Internacional General de División José Antonio Anzoátegui (Barcelona, estado Anzoátegui).

En ese lugar se activaron protocolos de asistencia que incluyeron verificación de identidad por el SAIME, así como controles sanitarios.

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El gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo deportaciones masivas y traslados de migrantes venezolanos.

Miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos, especialmente en zonas como Doral (Florida) y Houston, enfrentan una profunda zozobra.

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Esto, debido a un incremento reciente de operativos y redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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