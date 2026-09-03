Colombia registró al menos cuatro sismos este 3 de septiembre: Chocó y Santander concentraron los movimientos y hubo dos de magnitud superior a 4,0

Colombia volvió a registrar actividad sísmica este jueves. De acuerdo con los reportes publicados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la jornada se han presentado al menos cuatro sismos con epicentros en los departamentos de Chocó y Santander.

El primero de los eventos destacados ocurrió a las 12:17 a. m., con una magnitud de 4,3 y una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro fue localizado a 26 kilómetros de Sipí, Chocó.

Posteriormente, a las 11:58 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 4,2, con una profundidad considerablemente mayor, de 146 kilómetros, localizado a 6 kilómetros de Los Santos, Santander.

La actividad continuó en horas de la tarde. A las 4:30 p. m., otro sismo de magnitud 3,1 fue localizado a 18 kilómetros de Sipí, Chocó, también a 43 kilómetros de profundidad.

Asimismo, el cuarto evento registrado en los reportes compartidos por el SGC ocurrió a las 6:32 p. m., nuevamente en el área de Istmina, Chocó. Este movimiento tuvo una magnitud de 3,7 y una profundidad de 42 kilómetros, con epicentro a 21 kilómetros de Sipí.

El SGC recuerda que la información de los boletines puede estar sujeta a modificaciones conforme avanza el proceso de revisión y localización de los eventos. Además, la entidad dispone del sistema Sismo Sentido para que los ciudadanos reporten si percibieron algún movimiento.

Cabe resaltar que esta nueva jornada de actividad sísmica ocurre pocas semanas después del terremoto del 10 de agosto de 2026, uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados recientemente en el país.

Ese día, a las 7:34 a. m., el SGC registró un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros.

El movimiento tuvo efectos en diferentes zonas del país y provocó una emergencia con víctimas mortales, personas heridas y daños en infraestructura. Organismos de Naciones Unidas documentaron la respuesta humanitaria desplegada después del terremoto.

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El propio SGC explicó, después del terremoto, que la ocurrencia de réplicas y de nuevos sismos no permite, por sí sola, establecer que vaya a producirse otro terremoto de gran magnitud. Por ello, la actividad sísmica debe ser monitoreada permanentemente y cada evento debe analizarse de acuerdo con sus características.