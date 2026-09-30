Venezolano baleado por ICE queda detenido por cargos criminales: abogados dicen que aún tiene una bala en su cuerpo

Wilber Garcés, el venezolano que resultó herido por un agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos en Texas, quedó este miércoles bajo detención criminal, según su equipo legal.

El migrante aún tiene una bala alojada en el cuerpo y sus abogados reclaman por el riesgo a la salud de su defendido.

Garcés, de 28 años, resultó herido en la espalda durante una operación de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, cuando trabajaba como repartidor en su vehículo.

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A este nuevo capítulo se le suma a la decisión de la Fiscalía el martes, que ya lo había acusado penalmente de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, delitos castigados con hasta 20 años de cárcel.

"Ahora está bajo detención federal criminal en vez de bajo custodia de inmigración", explicó este miércoles su abogada Kate Lincoln-Goldfinch al término de una audiencia en Austin.

Asimismo, un juez le negó la libertad bajo fianza, a pedido del fiscal.

En la acusación, un agente aseguró que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó.

En contraste, el acusado asegura que había pedido a los agentes que le permitieran estacionar su auto en un lugar seguro antes de entregarse, pero se lo negaron, lo embistieron y luego se produjo el disparo.

Garcés había estado bajo custodia de ICE desde el 20 de septiembre y ahora pasará a una prisión.

Un equipo legal, integrado por Lincoln-Goldfinch y organizaciones civiles, indicó que continuará trabajando en su caso migratorio, mientras que corre en paralelo la acusación criminal, asignado a abogados de oficio.

Garcés compareció ante el tribunal en silla de ruedas. "Se enfrenta a una inmovilidad permanente y a una sepsis, y los profesionales médicos recomiendan una cirugía. Durante la audiencia se retorcía de dolor, y nos resulta difícil ver a nuestro cliente sufrir tanto", agregaron los abogados.

"El gobierno sigue jugando con la vida de nuestro defendido (...) Es responsabilidad del gobierno proporcionarle la cirugía que necesita para que pueda recuperarse", comentó por su parte Danny Woodward, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP).

Y también declaró que su objetivo es "mantener a Wilber con vida, sacarlo del centro de detención y exigir responsabilidades a los agentes y agencias que le hicieron daño".