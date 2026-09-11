EEUU designa cárteles como terroristas y clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva

En la conmemoración de los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente Trump trazó desde el Pentágono un paralelismo entre las amenazas terroristas tradicionales y los nuevos desafíos que enfrenta Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Para hablar sobre este tema, Robert Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina en la escuela de guerra del Ejército de Estados Unidos, conversó con El Informativo USA de NTN24.