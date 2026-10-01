Hito para la NFL fuera de EE. UU.: el primer 'Sunday Night Football' internacional agota boletería en México

La National Football League (NFL) oficializó su regreso a territorio mexicano tras cuatro años de receso operacional, con una demanda proyectada de 2,2 millones de entradas para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

​El encuentro tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en las instalaciones del remodelado Estadio Banorte (antiguo Estadio Azteca) en la capital mexicana, escenario deportivo que agotó la totalidad de las localidades disponibles durante las primeras horas de comercialización masiva.

​La empresa boletera Ticketmaster reportó que un total de 834.000 aficionados ingresaron de forma simultánea a la plataforma digital para adquirir accesos, con un promedio de compra estimado en 2,6 boletos por usuario.

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​Las proyecciones operativas de los organizadores precisaron que, para albergar a la totalidad de los compradores interesados, habría sido necesaria la realización de 27 jornadas consecutivas de competencia en el recinto capitalino.

​“Antes del inicio del partido la afición mexicana ya marcó un hito histórico para la liga. Registramos compradores provenientes de más de 60 países y un 45 % de asistencia movilizada desde distintas regiones de la República Mexicana, cifras que reafirman la relevancia de este mercado para la NFL”, confirmaron voceros de Ticketmaster México.

El compromiso oficial corresponde a la sexta fecha de temporada regular disputada en la capital azteca desde la primera edición celebrada en 2005. Asimismo, representa el reinicio del acuerdo multinacional suscrito entre la liga norteamericana y las autoridades locales para el periodo 2026-2028.

​De igual forma, el evento constituirá la primera transmisión internacional en la historia del horario estelar del programa ‘Sunday Night Football’ fuera de las fronteras de los Estados Unidos.

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Con un registro de más de 40 millones de seguidores en la nación hispanohablante, las directivas de la NFL ratificaron a la Ciudad de México como el principal enclave estratégico y comercial para la expansión global del fútbol americano fuera del territorio norteamericano.