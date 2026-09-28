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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Feminicidio

Confirman ejemplar condena por el feminicidio de excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán: este es el tiempo de la pena

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Luz Mery Tristán (Canva e Instagram Luz Mery Tristán)
Luz Mery Tristán (Canva e Instagram Luz Mery Tristán)
El feminicidio de la campeona mundial de patinaje colombiana Luz Mery Tristán conmocionó a Colombia en agosto de 2023.

El Tribunal Superior de Cali reafirmó, este lunes, la responsabilidad penal de Andrés Gustavo Ricci García en el vil feminicidio de la excampeona mundial colombiana de patinaje Luz Mery Tristán.

La Fiscalía General de la Nación, mediante un mensaje en su cuenta de X, confirmó la decisión que emitió el Tribunal y se mostró satisfecha con el fallo.

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“La condena por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán fue confirmada en segunda instancia. En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cali reafirmó la responsabilidad penal de Andrés Gustavo Ricci García y le impuso una pena de 41 años y 8 meses de prisión”, informó la Fiscalía.

El feminicidio de la campeona mundial de patinaje colombiana Luz Mery Tristán conmocionó a Colombia en agosto de 2023.

El hecho impactó a tal punto a la sociedad colombiana que originó, incluso, un pronunciamiento del entonces presidente Gustavo Petro.

“Al parecer estamos ante un feminicidio. Qué lamentable el asesinato de Luz Mery Tristán, la patinadora que acompañó la existencia de las y los colombianos en las últimas décadas para darle brillo. Qué en paz descanse”, indicó Petro en X antes Twitter.

Pero cuál es el legado de esta patinadora que le dio alegría a los colombianos a finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90.

Tristán fue campeona mundial de patinaje en la prueba de los 5.000 metros en 1990. Ese es quizás el premio más importante de la que fue su dorada carrera.

No obstante, previamente, había ocupado el segundo puesto en el primer campeonato nacional femenino, realizado en Pereira en 1979, según reseñó en su momento el diario El Tiempo.

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La colombiana ganó también tres títulos panamericanos, un campeonato iberoamericano en Argentina y dos terceros lugares en los mundiales de Italia y Nueva Zelandia.

Esos son los principales triunfos que deja Tristán cuya vida se agotó a los 60 años víctima un feminicidio en Colombia.

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