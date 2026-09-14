NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera llega a Caracas con los diputados que conforman la mesa de la transición: “el desmontaje del aparato represor”

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera - EFE
Dinorah Figuera - EFE
El diputado Jorge Millán, quien también forma parte de la delegación, destacó que, además de la renovación del TSJ, esperan avanzar con la situación de los partidos políticos y las garantías políticas.

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, y parte de los diputados que conforman la mesa de la transición regresaron al país la noche del domingo 13 de septiembre para continuar las rondas de diálogo que mantienen con representantes del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

o

Al ser consultada por anuncios respecto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), uno de los acuerdos firmados el pasado 12 de agosto, Figuera indicó que el martes o miércoles de “la próxima semana, ya concluyendo cada una de las discusiones, nosotros vamos a desarrollar”.

Pese a que el Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez y de mayoría afín al régimen, aprobó la reforma de la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el número de representantes de la sociedad civil dentro del Comité de Postulaciones Judiciales, la normativa no ha sido refrendada por el Ejecutivo ni publicada en Gaceta Oficial, lo que impide que avance la instalación de un comité preliminar.

Figuera ya había señalado que las reuniones con los delegados del régimen, encabezados por Rodríguez, podrían iniciar el martes 15 de septiembre. También quedan pendientes los avances para la recuperación de activos en el extranjero, que formarían parte del apoyo para la respuesta a los damnificados por los terremotos, así como la conformación de un comité evaluador independiente sobre las postulaciones al TSJ.

o

El diputado Jorge Millán, quien también forma parte de la delegación, destacó que, además de la renovación del TSJ, esperan avanzar con la situación de los partidos políticos, las garantías políticas y “el desmontaje del aparato represor”, al igual que sobre la libertad de expresión y el sistema electoral.

Al finalizar el ciclo estaremos presentando objetivos claros y objetivos verificables… que estos sean pilares fundamentales para llegar a una democracia plena”, señaló Millán.

Para llegar al punto del CNE, reiteró, se deben “construir las bases para que en Venezuela lo más pronto posible y lo más rápido posible haya elecciones, y ahorita estamos trabajando en las bases para llegar a esas áreas importantes que nos den a los venezolanos la capacidad de elegir a nuestras autoridades muy pronto”.

Asimismo, el diputado dijo que se debe tomar en cuenta “la realidad de los tiempos necesarios” y así lograr las garantías e instituciones necesarias “para que Venezuela vuelva a tener una elección real que le dé autoridades electas de acuerdo a lo que sea la voluntad popular”.

Temas relacionados:

Dinorah Figuera

Régimen de Venezuela

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen no tiene una real voluntad política de cambiar el rumbo del país": Andreína Baduel

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ataque en estrecho de Ormuz deja un muerto en barco iraní antes de reunión sobre bloqueo marítimo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de EE. UU. en Esuatini (AFP)
Deportaciones

Gobierno Trump envió a dos migrantes deportados a pequeño país en África: esto se sabe

Chris Wright y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Chris Wright

"Trump quería ver una transformación tan rápida como fuese posible en Venezuela": secretario de Energía EE. UU. desde Miraflores

Cuba | Foto referencia: Canva
Régimen cubano

Niños cubanos bajo las botas de la dictadura: régimen hizo acto de intimidación en escuela primaria

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Esuatini (AFP)
Deportaciones

Gobierno Trump envió a dos migrantes deportados a pequeño país en África: esto se sabe

Chris Wright y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Chris Wright

"Trump quería ver una transformación tan rápida como fuese posible en Venezuela": secretario de Energía EE. UU. desde Miraflores

Cuba | Foto referencia: Canva
Régimen cubano

Niños cubanos bajo las botas de la dictadura: régimen hizo acto de intimidación en escuela primaria

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Suspenden operaciones de importante aeropuerto por emisión de ceniza del volcán Puracé

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Nuestra primera Guacamaya aterrizó en Venezuela": María Corina celebra el regreso del diputado Omar González

Drones Reaper (EFE)
Abelardo de la Espriella

Sofisticados y letales: así son los drones de Estados Unidos nunca antes usados en la región que llegarán a Colombia

ELN - Archivo
ELN

Contundente golpe al ELN: incautan 250 kilos de explosivos almacenados junto a institución infantil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023