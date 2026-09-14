Dinorah Figuera llega a Caracas con los diputados que conforman la mesa de la transición: “el desmontaje del aparato represor”

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, y parte de los diputados que conforman la mesa de la transición regresaron al país la noche del domingo 13 de septiembre para continuar las rondas de diálogo que mantienen con representantes del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

Al ser consultada por anuncios respecto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), uno de los acuerdos firmados el pasado 12 de agosto, Figuera indicó que el martes o miércoles de “la próxima semana, ya concluyendo cada una de las discusiones, nosotros vamos a desarrollar”.

Pese a que el Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez y de mayoría afín al régimen, aprobó la reforma de la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el número de representantes de la sociedad civil dentro del Comité de Postulaciones Judiciales, la normativa no ha sido refrendada por el Ejecutivo ni publicada en Gaceta Oficial, lo que impide que avance la instalación de un comité preliminar.

Figuera ya había señalado que las reuniones con los delegados del régimen, encabezados por Rodríguez, podrían iniciar el martes 15 de septiembre. También quedan pendientes los avances para la recuperación de activos en el extranjero, que formarían parte del apoyo para la respuesta a los damnificados por los terremotos, así como la conformación de un comité evaluador independiente sobre las postulaciones al TSJ.

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El diputado Jorge Millán, quien también forma parte de la delegación, destacó que, además de la renovación del TSJ, esperan avanzar con la situación de los partidos políticos, las garantías políticas y “el desmontaje del aparato represor”, al igual que sobre la libertad de expresión y el sistema electoral.

“Al finalizar el ciclo estaremos presentando objetivos claros y objetivos verificables… que estos sean pilares fundamentales para llegar a una democracia plena”, señaló Millán.

Para llegar al punto del CNE, reiteró, se deben “construir las bases para que en Venezuela lo más pronto posible y lo más rápido posible haya elecciones, y ahorita estamos trabajando en las bases para llegar a esas áreas importantes que nos den a los venezolanos la capacidad de elegir a nuestras autoridades muy pronto”.

Asimismo, el diputado dijo que se debe tomar en cuenta “la realidad de los tiempos necesarios” y así lograr las garantías e instituciones necesarias “para que Venezuela vuelva a tener una elección real que le dé autoridades electas de acuerdo a lo que sea la voluntad popular”.