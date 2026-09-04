Contundente golpe al ELN: incautan 250 kilos de explosivos almacenados junto a institución infantil

Las autoridades de Colombia desarticularon un plan terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras incautar 250 kilos de explosivos almacenados en las inmediaciones de una institución infantil. El operativo, ejecutado por las fuerzas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, evitó un potencial atentado que habría puesto en riesgo decenas de vidas en Santander. Leonardo Coutinho, director of the Center for a Secure Free Society, explicó que “Colombia está enfrentando un problema que no es solo de criminalidad organizada, pero que ha colocado al pueblo colombiano bajo un nivel de amenaza muy grande”.