Capturan a alias ‘Toto’, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA en Bogotá en 1998

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el grupo SIU y agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), capturó este jueves 1 de octubre a Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias ‘Toto’, quien permanecía recluido en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca.

Según la información entregada por las autoridades, la captura se realizó con fines de extradición, debido a que Figueroa Monroy es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.

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Asimismo, de acuerdo con la investigación, alias ‘Toto’ habría hecho parte, entre 2020 y 2025, de una organización criminal transnacional dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La Fiscalía señaló que el hombre ya se encontraba privado de la libertad, cumpliendo una sentencia por homicidio.

Precisamente, el caso por el que fue condenado en Colombia está relacionado con el asesinato del agente de la DEA Francisco Arnoldo ‘Frank’ Moreno Aguilar, ocurrido el 22 de noviembre de 1998 en Bogotá.

Cabe resaltar que el crimen ocurrió en la Zona Rosa de Bogotá, después de una discusión en el bar El Divino. Para ese momento, Figueroa Monroy, quien tenía 25 años, era conocido como ‘Toto’ y se dedicaba al negocio del cuero, según las reconstrucciones periodísticas de la época.

Moreno, de 37 años y oriundo de Texas, salió del establecimiento acompañado por un amigo después de la discusión. De acuerdo con reportes publicados entonces, recibió un disparo cuando se encontraba en el exterior del lugar.

El homicidio también dejó como víctima mortal a Hugo Alberto Espinosa, un joven de 20 años que se encontraba en el sector. La investigación contó con la participación de autoridades colombianas y estadounidenses.

La presión de las autoridades llevó a Figueroa Monroy a entregarse cinco días después del crimen. Según una reconstrucción publicada en diciembre de 1998, el entonces sospechoso se presentó ante las autoridades en una finca ubicada en inmediaciones de Neiva.

En febrero de 2000, un juez especializado lo condenó inicialmente a 30 años de prisión por el homicidio del agente de la DEA y la muerte del joven que resultó víctima durante el mismo hecho.

Sin embargo, meses después, la condena fue modificada en segunda instancia. En junio de 2000, el Tribunal Superior de Bogotá redujo la pena a 60 meses, al considerar elementos relacionados con la legítima defensa, según informó entonces Caracol Radio.

Ahora, más de dos décadas después de aquel crimen, Figueroa Monroy vuelve a quedar en el centro de un proceso judicial, esta vez por el requerimiento de las autoridades estadounidenses, que lo señalan por presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína entre 2020 y 2025.

La solicitud de extradición deberá continuar el trámite correspondiente ante las autoridades colombianas, mientras el proceso en Estados Unidos está relacionado con los cargos por narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.