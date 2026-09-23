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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Cardenales de Lara

Serie de exhibición entre Cardenales de Lara y Charros de Jalisco en Texas fue pospuesta para 2027 por tensión migratoria

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Logos de los equipos de béisbol Cardenales de Lara y Charros de Jalisco - Imágenes tomadas de X
Logos de los equipos de béisbol Cardenales de Lara y Charros de Jalisco - Imágenes tomadas de X
La serie, denominada 'Clásico Caribeño 2026', contemplaba dos partidos entre ambas 'novenas' entre el 9 y el 11 de octubre en las ciudades texanas de Frisco y Sugar Land.

Tanto el equipo de béisbol venezolano, Cardenales de Lara, como la franquicia mexicana Charros de Jalisco, suspendieron los encuentros de exhibición que tenían previsto disputar en Texas, Estados Unidos.

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Según lo reportado, la situación se da por el clima de preocupación que existe en el seno de la comunidad hispana debido a la aplicación de las severas medidas migratorias en ese estado.

La serie, denominada 'Clásico Caribeño 2026', contemplaba dos partidos entre ambas 'novenas' entre el 9 y el 11 de octubre en las ciudades texanas de Frisco y Sugar Land.

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No obstante, la organización y las directivas de estos conjuntos de la pelota latinoamericana acordaron trasladar los compromisos para 2027.

Mediante un comunicado conjunto, los organizadores señalaron que "no estaban dadas las condiciones para garantizar el disfrute de los aficionados".

Por ende, optaron por "priorizar la tranquilidad, seguridad y bienestar de las familias que tenían previsto asistir a los encuentros".

La decisión se produce en medio de un escenario de tensión relacionado con los controles migratorios en Texas.

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Recordemos que recientemente, en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un inmigrante venezolano resultó herido de bala.

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