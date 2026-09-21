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Martes, 22 de septiembre de 2026
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Fútbol brasileño

Clubes brasileños reducirán cupos para extranjeros en medio de la crisis de la selección tras el Mundial

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La liga más importante de fútbol de América permite actualmente nueve extranjeros por equipo.

Los equipos de primera y segunda división de Brasil iniciarán en 2027 una reducción gradual de los cupos para jugadores extranjeros, en un esfuerzo por favorecer la formación de talentos locales y nutrir una selección nacional en crisis.

La liga más importante de fútbol de América permite actualmente nueve extranjeros por equipo y reducirá ese cupo en un futbolista por año hasta llegar a cinco en 2030, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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"El número de extranjeros ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y eso ha hecho que los jóvenes brasileños tengan cada vez menos espacio", dijo el director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, en un comunicado.

Varias voces pidieron en los últimos tiempos reducir el cupo de extranjeros.

El exseleccionador brasileño Dorival Júnior dijo en febrero que el país pagaría "un precio muy alto" si mantenía esas cuotas.

Entre 2020 y 2026 el número de minutos disputados por jugadores extranjeros de más de 23 años se triplicó en el Brasileirão, mientras que cayó el de jóvenes brasileños.

A partir de 2027 el reglamento del torneo también exigirá la inscripción de al menos 20 jugadores sub-23 en cada equipo y la cantidad aumentará hasta llegar a 25 en 2030.

En los últimos años, los clubes brasileños dominaron a su antojo los torneos continentales, mientras que la selección nacional, la única pentacampeona mundial, atraviesa una profunda crisis con una sequía de títulos desde la Copa América de 2019.

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Bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, Brasil buscó el hexacampeonato en el Mundial 2026, pero fue eliminado prematuramente en los octavos de final por Noruega.

Tras ese fracaso, Ancelotti decidió emprender una reconstrucción de la Canarinha y en su convocatoria para los próximos amistosos contra Australia e India solo convocó a nueve de los 26 futbolistas que disputaron el Mundial.

"Yo no miro la edad de los jugadores, pero ahora es el momento de priorizar a los jóvenes con potencial", explicó el técnico.

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