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Viernes, 17 de julio de 2026
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Embajada de Estados Unidos

Exmagistrada del TSJ entrega un documento en la Embajada de EE. UU. en Caracas con el que propone una "junta de gobierno de transición" en Venezuela

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León - Foto: X
Exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León - Foto: X
En él se exige el respaldo internacional para establecer una "alianza" que organice nuevas elecciones presidenciales.

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su momento afín al chavismo, Blanca Rosa Mármol de León, acudió a la Embajada de Estados Unidos en Caracas junto con dirigentes sindicales y gremiales para entregar un documento.

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En él se exige el respaldo internacional para establecer una "junta de gobierno de transición" que organice nuevas elecciones presidenciales.

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La exmagistrada sostiene que actualmente hay una "falta absoluta" de presidente y considera que la interinidad y las gestiones previas han caducado.

Tras la captura y traslado a los Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro y los recientes terremotos, la transición en Venezuela se encuentra en una fase de incertidumbre.

Actualmente, el país experimenta una supuesta "reestructuración" liderada por el régimen interino de Delcy Rodríguez.

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Paralelamente, se prepara una agenda de diálogo impulsada por Estados Unidos, pautada para iniciar el 1 de agosto.

No obstante, diferentes sectores denuncian que esas "conversaciones" podrían tratarse de una adaptación autoritaria en lugar de una transición democrática genuina.

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