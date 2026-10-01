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"Esperemos que no prospere por el bien del fútbol": Néstor Lorenzo cuestiona el que sería nuevo formato de clasificatorios al Mundial 2030

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Néstor Lorenzo DT de la "Tricolor" - Foto EFE
Néstor Lorenzo DT de la "Tricolor" - Foto EFE
El técnico de la selección colombiana ve que la propuesta para el camino al Mundial 2030 puede alterar la competencia sudamericana y anticipó cambios para este viernes.

Néstor Lorenzo ha cuestionado la propuesta que se analiza para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, un formato el cual incluiría a Argentina, Uruguay y Paraguay pese a que los tres países tienen asegurada su clasificación como sedes del torneo. El entrenador de la Selección Colombia advirtió que el cambio podría modificar la esencia de una competencia que históricamente ha enfrentado a las diez selecciones de la región.

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“Creo que todavía no es oficial, pero igual desvirtuaría un poco la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil. Tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica, desvirtuaría un poco la Eliminatoria. No es oficial y esperemos que no prospere por el bien del fútbol”, aseguró Lorenzo en la conferencia antes del amistoso contra Paraguay.

La propuesta trascendió y busca que Argentina, Uruguay y Paraguay disputen igualmente la fase clasificatoria, pero sus posiciones no sean tenidas en cuenta para la asignación de cupos, debido a que ya estarían clasificados como anfitriones del Mundial de 2030. De esta forma, las otras siete selecciones de la Conmebol competirían por tres plazas directas y un cupo para el repechaje. El esquema todavía no se ha oficializado por FIFA o Conmebol.

Para Lorenzo, además del posible cambio de formato, Colombia pasa actualmente una etapa de renovación. El argentino reconoció que el equipo aún no está definido y detalló que esta serie de amistosos sirve para estudiar nuevas alternativas de cara a las próximas competencias.

“Estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado”, indicó el entrenador, quien igualmente confirmó que hará modificaciones frente a Paraguay luego del empate 1-1 ante México.

La principal duda está en el arco. Lorenzo ha confirmado que evalúa cambiar al portero porque quiere darle minutos a los tres guardametas convocados. Por esto mismo, Álvaro Montero podría dejar su lugar a Kevin Mier, pero el cuerpo técnico todavía no oficializa la nómina.
Una de las alineaciones probables que se manejan para el encuentro es:

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yáser Asprilla; Carlos Andrés Gómez, Jhon Arias y Kevin Viveros.

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Otra proyección que publicaron medios colombianos contempla a Kevin Castaño en lugar de Richard Ríos y a Jáminton Campaz por una de las posiciones ofensivas, así como que Samuel Velásquez también está como alternativa en el lateral izquierdo. Esto representa que Lorenzo se encuentra probando variantes y que no hay una formación oficial confirmada.

El partido ante Paraguay se jugará este viernes 2 de octubre, a las 7:00 p. m., hora de Colombia, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Será el segundo juego de Colombia en esta fecha FIFA, tras el empate frente a México.

Por último, Lorenzo además señaló que el equipo tiene que mejorar en aspectos como la construcción del juego, la velocidad para salir de la presión y la definición. El objetivo, según él, es que esta nueva etapa deje encontrar alternativas previo a que Colombia dispute partidos oficiales.

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