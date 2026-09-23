Donald Trump arremete contra la política migratoria de Canadá y advierte sobre un colapso social y económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra la administración gubernamental de Canadá a través de sus canales oficiales, sosteniendo que las políticas de flexibilización migratoria implementadas por el país norteño están conduciendo a una grave crisis institucional y económica.

El jefe de Estado norteamericano afirmó que el ingreso de millones de personas sin mecanismos rigurosos de verificación territorial está generando fricciones sociales que pronto superarán la capacidad de respuesta del gobierno canadiense.

Asimismo, Trump calificó el modelo de acogida como una estrategia de afianzamiento político por parte del sector liberal, vinculando directamente dicho flujo poblacional con los recientes indicadores de desaceleración laboral en esa nación.

“Canadá se está autodestruyendo al permitir la entrada de millones y millones de personas al país, esencialmente sin control ni verificación, y que están causando problemas que pronto serán demasiado grandes para manejar. Es una toma de poder liberal que terminará muy mal. Ya se está manifestando en sus números. Gran desempleo. ¡Oh, Canadá!”, aseveró el presidente Donald Trump.

El mandatario norteamericano ha reiterado en diversas oportunidades la necesidad de aplicar filtros de seguridad más estrictos en la frontera norte para evitar el tráfico de personas e insumos ilícitos hacia suelo estadounidense.

El discurso del Ejecutivo norteamericano responsabiliza a la rápida expansión demográfica por las presiones sobre el mercado de trabajo y los servicios públicos en las principales provincias canadienses.

​El pronunciamiento del mandatario norteamericano añade un nuevo elemento de tensión a las relaciones bilaterales entre Washington y Ottawa. La postura de la Casa Blanca evidencia la intención de mantener la seguridad fronteriza y el control poblacional como ejes prioritarios de su política exterior y de defensa regional.