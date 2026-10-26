Diosdado lanza amenaza a María Corina en su regreso y con cinismo asegura que en el país no hay persecución: "Han desaparecido al acercarnos a ellos”

Cabello calificó como "show" el multitudinario recibimiento de la líder democrática que permaneció durante más de 10 meses en el exilio luego de salir en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de Paz en Oslo, Noruega.

Además, negó que haya persecuciones en contra de opositores, algo que contrasta con la realidad de los venezolanos.

"El que se quiere venir que se venga, aquí no hay persecuciones para nada", dijo.

"Tenemos tiempo diciendo que dejen el show, que se vengan todo el que se quiera venir y asuma la responsabilidad de lo que dijo y lo que hizo", indicó.

Por último, Cabello leyó una frase, según él, de Simón Bolívar y dirigida al General Antonio José de Sucre que podría interpretarse como una amenaza velada en contra de María Corina Machado.

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“No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”, declaró.

"Fin de la cita y el que entendió, entendió", añadió.

A su vez, con el cinismo que caracteriza al régimen, Delcy Rodríguez se pronunció sobre la histórica llegada de Machado y dejó en evidencia su molestia:

"¿Por dónde entró María Corina Machado a Venezuela?", preguntó un reportero, a lo que Rodríguez respondió levantando el tono: "Mira, mira, es indiferente".

Pese a las amenazas del régimen sobre Machado y su oposición a su regreso, Rodríguez aseguró que la líder democrática pudo usar "un aeropuerto".

"Yo quiero decir, muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía, de este proceso que busca

la convivencia pacífica, han podido entrar por las estructuras, las nuevas estructuras transitorias

de aeropuertos, que además han tenido muy buenos comentarios", señaló.